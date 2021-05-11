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"Анексоване" родовище Глибоке: Баканов висловився про причетність до справи попереднього керівництва України

Київ • УНН

 • 29385 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. У СБУ не спростовують, що у кримінальній справі проти Віктора Медведчука і Тараса Козака, що стосується родовища Глибоке у Криму, фігурує попереднє керівництво України, але подробиці обіцяють озвучити пізніше. Про це сказав Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу щодо повідомлення про підозру народним депутатам України, передає кореспондент УНН.

"Анексоване" родовище Глибоке: Баканов висловився про причетність до справи попереднього керівництва України

Так, в очільника СБУ запитали, чи фігурують у цій кримінальній справі керівники України, які були при владі при передачі даного активу у Криму.

Цитата

«Це досить слушне запитання. Але відповідь на нього ми озвучимо трішки пізніше», - сказав Баканов.

Деталі

Мова йде про родовище «Глибоке», про яке, за даними Генпрокуратури, у 2015 році Медвечук та Тарас Козак передали усю матеріальну та документальну базу до РФ.

Контекст

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту. І хоч сама Венедіктова не називає імен нардепів, а лише вказує по одному ініціалу “М” і “К”, УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів

На початку березня цього року Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України. Питання стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, котрих ЗМІ ідентифікували, як Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучено до кримінального провадження.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що аудіозапис телефонної розмови, імовірно, Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова — це не остання розмова, і будуть ще.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

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