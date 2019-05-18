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Аналитики выяснили почему большинство роботов-помощников “женщины”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Авторы недавно презентованного доклада ЮНЕСКО заявили о том, что большинство роботов-помощников говорят женскими голосами, что является результатом преобладания мужчин в технической сфере и их подсознательному стремлению создать услужливую женщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр новостей ООН.

Роботов в большинстве случает проектируют мужчины, которые, пусть подсознательно, но проецируют на робота свое представление об идеальной помощнице, а специалистов-женщин в технической области до сих пор сравнительно мало — отсюда и перекос, считают аналитики.

Доклад, подготовленный ЮНЕСКО, правительством Германии и Коалиции по равноправию, назвали “Я бы покраснела, если бы могла” — так отвечает Siri, “идеальная” помощница, созданная в корпорации Apple — на оскорбления. Как говорится в докладе, другие помощники тоже говорят женскими голосами и столь же покладисты.

По мнению экспертов, речь идет о принципе гендерного неравенства, заложенном в проекты, связанные с искусственным интеллектом. И главная причина этого явления, как они считают, — недостаток женщин среди разработчиков.

Авторы исследования предлагают несколько рекомендаций по ликвидации этого перекоса. Во-первых, они напоминают, что роботы-помощники не обязательно должны быть “женщинами” и говорить женскими голосами. Во-вторых, они должны быть запрограммированы таким образом, чтобы отвергать дискриминационные выражения и оскорбления. А в-третьих, и об этом в ООН говорят очень много, необходимо стремиться привлечь как можно больше женщин к разработкам в области искусственного интеллекта.

На сегодня в этой среде женщины составляют лишь 12 процентов.

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