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Аналітики з'ясували чому більшість роботів-помічників "жінки"

Аналітики з'ясували чому більшість роботів-помічників "жінки"

Київ • УНН

 • 11220 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Автори недавно презентованого доповіді ЮНЕСКО заявили про те, що більшість роботів-помічників говорять жіночими голосами, що є результатом переважання чоловіків в технічній сфері і їх підсвідомого прагнення створити послужливу жінку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр новин ООН.

Роботів в більшості випадків проектують чоловіки, які, нехай підсвідомо, але переносять на робота своє уявлення про ідеальну помічницю, а фахівців-жінок в технічній галузі досі порівняно мало - звідси і перекіс, вважають аналітики.

Доповідь, підготовлена ЮНЕСКО, урядом Німеччини та Коаліцією рівноправності, назвали "Я б почервоніла, якби могла" - так відповідає Siri, "ідеальна" помічниця, створена в корпорації Apple - на образи. Як йдеться в доповіді, інші помічники теж говорять жіночими голосами і настільки ж поступливі.

На думку експертів, мова йде про принцип гендерної нерівності, закладений в проекти, пов'язані зі штучним інтелектом. І головна причина цього явища, як вони вважають, - брак жінок серед розробників.

Автори дослідження пропонують кілька рекомендацій з ліквідації цього перекосу. По-перше, вони нагадують, що роботи-помічники не обов'язково повинні бути "жінками" і говорити жіночими голосами. По-друге, вони повинні бути запрограмовані таким чином, щоб відкидати дискримінаційні висловлювання і образи. А по-третє, і про це в ООН говорять дуже багато, необхідно прагнути залучити якомога більше жінок до розробок в області штучного інтелекту.

На сьогодні в цьому середовищі жінки становлять лише 12 відсотків.

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