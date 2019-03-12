Аналитики BRDO рассказали, как животных идентифицируют в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Система идентификации и регистрации крупного рогатого скота (КРС) успешно действует в ЕС более 20 лет, передает УНН со ссылкой на аналитическую справку "Зеленая книга регулирования рынка мяса", опубликованную Офисом эффективного регулирования (BRDO).
"Основным принципом системы является прослеживаемость от рождения до смерти животного", - говорится в сообщении.
Регистрация животных введена Регламентом ЕС №1760/2000. Документ обязывает европейцев идентифицировать всех животных, находящихся в хозяйстве, с помощью двух ушных бирок установленной формы.
"На обоих ушных бирках должен быть указан один и тот же уникальный идентификационный код, который позволяет индивидуально идентифицировать каждое животное, а также хозяйство, в котором оно родилась", - говорится в сообщении.
Кроме бирок, в ЕС на каждое животное выдается паспорт. Животное должно быть идентифицировано, на позднее 14 дней с момента уведомления о его рождении. Хозяин может получить паспорт на животное в любой стране ЕС.
"В таких случаях паспорт, сопровождающий животное при его прибытии в страну, передается компетентному органу, который возвращает его государству-члену, которое его выдало", - пояснили эксперты.
Форма паспортов, ушных бирок и реестров утверждена Регламентом ЕС 911/2004.
Каждое государство-член ЕС имплементирует требования к регистрации и идентификации КРС на национальном уровне, информируют аналитики.
Европейцы начали чипировать животных для того, чтобы облегчить борьбу с заболеванием "губчатая энцефалопатия КРС", известного в народе как "коровье бешенство". Украинских животных нужно регистрировать, поскольку это ускорит борьбу с африканской чумой свиней (АЧС), пишут аналитики.
Напомним, в сентябре 2018 года нардепы Верховной Рады зарегистрировали законопроект о регистрации и идентификации животных (№9022 - ред.) но Рада трижды откладывала его рассмотрение. Очередное рассмотрение вопроса должно состояться сегодня, 12 марта.
Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.
Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.