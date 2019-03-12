Аналітики BRDO розповіли, як тварин ідентифікують в ЄС

"Основним принципом системи є простежуваність від народження до смерті тварини", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація тварин запроваджена Регламентом ЄС №1760/2000. Документ зобов'язує європейців ідентифікувати всіх тварин, що перебувають в господарстві, за допомогою двох вушних бирок встановленої форми.

"На обох вушних бирках має вказуватися один і той самий унікальний ідентифікаційний код, який дозволяє індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, в якому вона була народжена", - йдеться у повідомленні.

Крім бирок, у ЄС на кожну тварину видається паспорт. Тварина має бути ідентифікована, на пізніше 14 днів з моменту повідомлення про її народження. Господар може отримати паспорт на тварину у будь-якій країні ЄС.

"У таких випадках паспорт, що супроводжує тварину при її прибутті до країни, передається компетентному органу, який повертає його державі-члену, яка його видала", - пояснили експерти.

Форму паспортів, вушних бирок та реєстрів затверджено Регламентом ЄС 911/2004.

Кожна держава-член ЄС імплементує вимоги до реєстрації та ідентифікації ВРХ на національному рівні, інформують аналітики.

Європейці почали чипувати тварин для того, аби полегшити боротьбу із захворюванням "губчаста енцефалопатія ВРХ", відомого у народі як "коров'ячий сказ". Українських тварин потрібно реєструвати, оскільки це прискорить боротьбу із африканською чумою свиней (АЧС), пишуть аналітики.

Нагадаємо, у вересні 2018 року нардепи Верховної Ради зареєстрували законопроект про реєстрацію та ідентифікацію тварин (№9022 - ред.) Але Рада тричі відкладала його розгляд. Черговий розгляд питання має відбутися сьогодні, 12 березня.

Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.