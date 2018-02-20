Амосова назвала свое отстранение от должности "попыткой расправы со стороны Минздрава"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Ректорша Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения. Об этом Амосова заявила во время брифинга, передает УНН.
"Я имею основания считать, что это отстранение является расправой со мной, как руководителя вуза, который на протяжении многих лет проводит вместе с командой серьезную чистку", - заявила Амосова.
Прямой причиной ее отстранения Амосова назвала давление на нее со стороны Минздрава и в частности Центра тестирования, из-за отсутствия договора из-за которого Амосова и была отстранена от должности. По ее словам, ее заставили разорвать бесплатное соглашение о сотрудничестве и подписать договор на платной основе.
"В частности, летом этого года при наличии действующего бесплатного соглашения о сотрудничестве НМУ с Центром тестирования, которое было подписано предварительным ректором, я имела давление со стороны заместителя министра здравоохранения Линчевского Александра Владимировича расторгнуть это бесплатное соглашение и перейти на оплату университетом услуг Центра тестирования", - отметила Амосова.
Амосова также сообщила, что на момент ее отстранения исполняющим обязанности ректора назначен профессор Михаил Захараш.
Адвокат Амосовой Валентин Гвоздий заявил, что они планируют подавать в суд по этому поводу.
"Будем обжаловать как бездействие Центра, так и незаконную деятельность отдельных лиц, а также будем восстанавливать права Екатерины Амосовой как ректора. Ее сегодня было отстранено незаконно и мы в суде будем доказывать это", - сообщил Гвоздий.
Также Гвоздий отметил, что они будут подавать заявление о коррупционных действиях отдельных лиц МЗ в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Напомним, 20 февраля, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Амосова Екатерину Николаевну.