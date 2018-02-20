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Амосова назвала своє відсторонення з посади "спробою розправи з боку МОЗ"

Амосова назвала своє відсторонення з посади "спробою розправи з боку МОЗ"

Київ • УНН

 • 11195 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ректорка Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я. Про це Амосова заявила під час брифінгу, передає УНН.

"Я маю підстави вважати, що це відсторонення є розправою зі мною, як керівника вишу, який протягом багатьох років проводить разом з командою серйозну чистку", - заявила Амосова.

Прямою причиною її відсторонення Амосова назвала тиск на неї з боку МОЗ та зокрема Центру тестування, через відсутність договору з яким Амосова і була відсторонена від посади. За її словами, її змушували розірвати безоплатну угоду про співпрацю та підписати договір на платній основі.

"Зокрема, влітку цього року при наявності діючої безоплатної угоди про співпрацю НМУ з Центром тестування, яка була підписана попередніми ректором, я мала тиск з боку заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського Олександра Володимировича розторгнути цю безоплатну угоду і перейти на оплату університетом послуг Центру тестувань", - зазначила Амосова.

Амосова також повідомила, що на час її відсторонення виконуючим обов'язки ректора призначено професора Михайла Захараша.

Адвокат Амосової Валентин Гвоздій заявив, що вони планують подавати до суду з цього приводу.

"Будемо оскаржувати як бездіяльність Центру, так і незаконну діяльність окремих осіб, а також будемо відновлювати права Катерини Амосової як ректора. Її сьогодні було відсторонено незаконно і ми в суді будемо доводити це", - повідомив Гвоздій.

Також Гвоздій зазначив, що вони подаватимуть заяву про корупційні дії окремих осіб МОЗ до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 20 лютого, Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Амосову Катерину Миколаївну

Українські Національні Новини

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