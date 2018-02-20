Амосова назвала своє відсторонення з посади "спробою розправи з боку МОЗ"

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ректорка Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я. Про це Амосова заявила під час брифінгу, передає УНН.