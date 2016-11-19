Amnesty International раскритиковала политику ЕС в отношении беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с критикой политики Европейского Союза в отношении беженцев. Она направлена преимущественно на контроль над мигрантами и их распределение, а не на обеспечение защиты прав беженцев, заявил новый генеральный секретарь АI по Германии Маркус Беек в интервью агентству AFP, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Учитывая соглашение о реадмиссии беженцев, заключенное между ЕС и Турцией, М.Бееко отметил, что не уверен, что ее реализация действительно обеспечивает защиту мигрантов.
"Доступ к честной и основанной на принципах правового государства процедуры предоставления убежища в Турции не обеспечен", - констатировал правозащитник.
Также он добавил, что сам факт заключения соглашения поддерживает. По его словам, оказание поддержки стране, которая приняла более трех миллионов беженцев, является правильным.
Он также раскритиковал то, что многие мигранты в Турции сейчас живут в неудовлетворительных условиях, а также в течение длительного времени с неопределенным статусом. Особое беспокойство у Беек вызывает то, что Анкара не гарантирует невозврата мигрантов в страны, из которых они прибыли. Так, по его словам, начиная с прошлого года, сирийцев депортировали из Турции в регионы, где им угрожали "преследование и смерть".
Глава немецкой секции АI скептически относится к запланированным соглашениям по образцу соглашения ЕС-Турция с такими странами, как Египет или Эритрея, где ситуация с соблюдением прав человека является неудовлетворительной. Беек убежден, что нужен четкий сигнал таким странам, что соглашения с ними могут быть заключены только тогда, когда будет место "значительный прогресс" в области прав человека. Беек отметил, что не уверен, что ее реализация действительно обеспечивает защиту мигрантов.
Как сообщал УНН, предвыборная риторика избранного президентом США Дональда Трампа не должна стать государственной политикой в Соединенных Штатах. Об этом заявила исполнительный директор Amnesty International в США Маргарет Хуан.