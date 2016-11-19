Amnesty International раскритиковала политику ЕС в отношении беженцев

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с критикой политики Европейского Союза в отношении беженцев. Она направлена преимущественно на контроль над мигрантами и их распределение, а не на обеспечение защиты прав беженцев, заявил новый генеральный секретарь АI по Германии Маркус Беек в интервью агентству AFP, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .



