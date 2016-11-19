Amnesty International розкритикувала політику ЄС щодо біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступила з критикою політики Європейського Союзу щодо біженців. Вона спрямована переважно на контроль над мігрантами та їхній розподіл, а не на забезпечення захисту прав біженців, заявив новий генеральний секретар АІ по Німеччині Маркус Бееко в інтерв'ю агенції AFP, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
З огляду на угоду щодо реадмісії біженців, укладену між ЄС та Туреччиною, М.Бееко зауважив, що не певен, що її реалізація справді забезпечує захист мігрантів.
“Доступ до чесної та ґрунтованої на принципах правової держави процедури надання притулку в Туреччині не забезпечений”, — констатував правозахисник.
Також він додав, що сам факт укладення угоди підтримує. За його словами, надання підтримки країні, яка прийняла понад три мільйони біженців, є правильним.
Він також розкритикуваві те, що багато мігрантів у Туреччині нині живуть у незадовільних умовах, а також упродовж тривалого часу з невизначеним статусом. Особливе занепокоєння в Бееко викликає те, що Анкара не гарантує неповернення мігрантів у країни, з яких вони прибули. Так, за його словами, починаючи з минулого року, сирійців депортували з Туреччини у регіони, де їм загрожували “переслідування і смерть”.
Очільник німецької секції АІ скептично ставиться до запланованих угод за зразком угоди ЄС-Туреччина з такими країнами, як Єгипет чи Еритрея, де ситуація з дотриманням прав людини є незадовільною. Бееко висловив переконання, що потрібен чіткий сигнал таким країнам, що угоди з ними можуть бути укладені лише тоді, коли матиме місце “значний прогрес” у царині прав людини./Бееко зауважив, що не певен, що її реалізація справді забезпечує захист мігрантів.
Як повідомляв УНН, передвиборча риторика обраного президентом США Дональда Трампа не має стати державною політикою у Сполучених Штатах. Про це заявила виконавчий директор Amnesty International у США Маргарет Хуан.