АМКУ проверяет подорожание проезда в харьковском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проверяет обоснованность повышения тарифа до 8 грн в метро Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Харьковского областного территориального отделения АМКУ.
"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда, территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен" в размере 8,00 грн за одну пассажироперевозки", - говорится в сообщении.
В АМКУ проинформировали, что 6 февраля 2019 года на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета принято решение "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном". Согласно этому решению, стоимость проезда в Харьковском метрополитене увеличена с 5 грн до 8 грн за одну поездку.
В пресс-центре отметили, что Харьковским областным территориальным отделением АМКУ проект вышеуказанного решения не соглашался, поскольку согласно действующему законодательству согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном.
Напомним, 14 июля 2018 года повысились тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте. Разовый проезд, в частности в метро, стал стоить 8 грн.
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