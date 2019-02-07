АМКУ перевіряє подорожчання проїзду у харківському метро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перевіряє обґрунтованість підвищення тарифу до 8 грн у метро Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Харківського обласного територіального відділення АМКУ.
"З метою перевірки економічного обґрунтування встановлення нової вартості проїзду, територіальним відділенням розпочато дослідження дотримання порядку при визначенні тарифу послуги з перевезення пасажирів метрополітеном, яку надає КП "Харківській метрополітен", у розмірі 8,00 грн за одне пасажироперевезення", - йдеться у повідомленні.
У АМКУ проінформували, що 6 лютого 2019 року на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради прийнято рішення "Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном". Згідно з цим рішенням, вартість проїзду в Харківському метрополітені збільшена з 5 грн до 8 грн за одну поїздку.
У прес-центрі зазначили, що Харківським обласним територіальним відділенням АМКУ проект вищевказаного рішення не погоджувався, оскільки згідно з діючим законодавством погодженню підлягає установлення порядку визначення тарифів для об’єктів антимонопольного регулювання, а не сам тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном.
Нагадаємо, 14 липня 2018 року підвищилися тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті. Разовий проїзд, зокрема у метро, став коштувати 8 грн.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" планує підняти вартість квитків на 25%.