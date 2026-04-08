Графики отключений электроэнергии
АМКУ не нашел доказательств сговора АЗС по повышению цен на топливо - Кириленко

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Глава АМКУ Павел Кириленко заявил об отсутствии доказательств антиконкурентных действий операторов АЗС. Комитет проанализировал закупки топлива в Европе.

АМКУ не нашел доказательств сговора АЗС по повышению цен на топливо - Кириленко

Антимонопольный комитет Украины не зафиксировал доказательств сговора участников рынка по повышению цен на топливо. Об этом во время заседания Верховной Рады Украины заявил глава АМКУ Павел Кириленко, передает УНН.

Подробности

Максимально кратко и лаконично проинформирую народных депутатов о результатах расследования Антимонопольного комитета Украины. Почти месяц назад, а именно - 9 марта - комитет начал рассмотрение дела о возможном совершении антиконкурентных согласованных действий, заключающихся в повышении операторами АЗС розничных цен на светлые нефтепродукты. Комитет осуществил сбор и анализ информации о причинах повышения цен на топливо и провел консультации с Правительством относительно возможных "интервенций" на этот рынок. Все украинские операторы АЗС покупают топливо почти исключительно в европейских странах, у одних и тех же производителей и трейдеров. Сейчас Антимонопольным комитетом Украины на основании уже полученных, проанализированных данных не зафиксировано по состоянию на сегодня доказательств сговора участников рынка по повышению цен

- заявил Кириленко.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук пригласил Павла Кириленко на доклад еще в четверг, 9 апреля.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогнозирует снижение цен на топливо на фоне падения цен на нефть в мире. Она добавила, что ситуация с запасами стабильная.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Антимонопольный комитет Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина