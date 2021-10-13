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АМКУ разрешил Веревскому вывести на оффшор СП "Агродом" покойного Давиденко. Однако Верховный суд наложил запрет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Антимонопольный комитет предоставил разрешение Андрею Веревскому вывести корпоративные права компании "Агродом" на оффшор "НАМСЕН ЛИМИТЕД", сообщает УНН.

Детали

"Предоставлено разрешение компании "НАМСЕН ЛИМИТЕД "(NAMSEN LIMITED) (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Сельскохозяйственное предприятие "АГРОДОМ" (с. Городище, Бахмачский р-н, Черниговская обл.), Что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в решении АМКУ от 13 октября.

В то же время Верховный суд еще 7 октября продлил действие запрета на любые регистрационные действия или изменения, связанные с переофомлением долей СП "Агродом".

Тем самым суд предотвратил распыление корпоративных прав агрокомпании, которые являются предметом рассмотрения в судах по иску Валентины Давиденко против аффилированных с Андреем Веревским лиц и предупредил сценарий, по которому, как теперь выяснилось, Веревский намеревался скрыть в своем "оффшоре" семейную компанию Давиденко.

Контекст

СП "Агродом" почти два десятка лет принадлежал семье покойного политика Валерия Давиденко. После его смерти в прошлом году контроль над компанией "Агродом" сомнительным способом установил Андрей Веревский через КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии" и доверенное лицо Ирину Хомайко.

Мать Валерия Валентина Давыденко, которая еще недавно была 100% бенефициаром СП "Агродом", потеряла 88% доли компании, перешедших к людям Веревского вроде по договору купли-продажи, который сама Давыденко не подписывала.

Пока Давыденко борется в судах против подчиненных Веревского, последние делают все возможное, чтобы как можно быстрее обнулить активы СП "Агродом" еще до разрешения спора по существу.

Для этого они, например, зарегистрировали клон компании "Агродом", назвав его "Агродом". (с точкой), и туда пытаются перетянуть весь земельный банк Давыденко.

Долгое время их планам мешали аресты, наложенные судом первой инстанции на спорные активы. И помочь Веревскому взялись судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Каролина Тарасенко, Ирина Ионникова и Сергей Станик, которые сняли в сентябре эти аресты и позволили людям Веревского, которых правоохранители подозревают в рейдерстве, распоряжаться ими по своему усмотрению.

В октябре Верховный суд приостановил решение апелляции и продлил действие арестов на активы СП "Агродом".

Справка

Андрей Веревский - основатель компании "Кернел", производитель масла "Чумак", "Стожар", "Щедрый дар".

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