АМКУ дозволив Веревському вивести на офшор СП “Агродім” покійного Давиденка. Проте Верховний суд наклав заборону

Деталі

“Надано дозвіл компанії “НАМСЕН ЛІМІТЕД” (NAMSEN LIMITED) (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГРОДІМ“ (с. Городище, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства”, — зазначено у рішенні АМКУ від 13 жовтня.

Водночас Верховний суд ще 7 жовтня продовжив дію заборони на будь-які реєстраційні дії або зміни, пов’язані з переофомленням часток СП “Агродім”.

Тим самим суд запобіг розпорошенню корпоративних прав агрокомпанії, які є предметом розгляду у судах за позовом Валентини Давиденко проти афілійованих з Андрієм Веревським осіб і попередив сценарій, за яким, як тепер з’ясувалося,

Веревський мав намір приховати у своєму “офшорі” родинну компанію Давиденка.

Контекст

СП “Агродім” майже два десятки років належав родині покійного політика Валерія Давиденка. Після його смерті у минулому році контроль над компанією “Агродім” у сумнівний спосіб встановив Андрій Веревський через КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” та довірену особу Ірину Хомайко.

Мати Валерія Валентина Давиденко, яка ще недавно була 100% бенефіціаром СП “Агродім”, втратила 88% частки компанії, які перейшли до людей Веревського начебто за договором купівлі-продажу, який сама Давиденко не підписувала.

Поки Давиденко бореться у судах проти підлеглих Веревського, останні роблять все можливе, щоб якнайшвидше обнулити активи СП “Агродім” ще до вирішення спору по суті.

Для цього вони, наприклад, зареєстрували клон компанії “Агродім”, назвавши його “Агродім.” ( з крапкою), і туди намагаються перетягнути весь земельний банк Давиденко.

Тривалий час їх планам заважали арешти, накладені судом першої інстанції на спірні активи. Та допомогти Веревському взялися судді Північного апеляційного господарського суду Кароліна Тарасенко, Ірина Іоннікова і Сергій Станік, які зняли у вересні ці арешти і дозволили людям Веревського, яких правоохоронці підозрюють у рейдерстві, розпоряджатися ними на власний розсуд.

У жовтні Верховний суд призупинив рішення апеляції і продовжив дію арештів на активи СП “Агродім”.

Довідка

Андрій Веревський — засновник компанії “Кернел”, виробник олії “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”.

До теми

На “Кернел” Веревського масово скаржаться фермери через підробку документів і договорів.