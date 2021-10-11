“Кернел” вимагає від чернігівських фермерів 2 млн грн штрафів за договором, який вони не підписували

Деталі

Справа слухається у Господарьскому суді Чернігівської області і йдеться про виконання договору поставки агропродукції від 25.06.2020, який начебто укладений між сторонами. Втім, в “Агрофірмі Кладьківка” факт підписання договору спростовують і наголошують, що їх директор був за межами України у період з березня по серпень, що підтверджує відповідний лист ДМС України, а тому підписувати у червні документи не міг.

Представники “Агрофірми Кдадьківка” заявили у суді про необхідність проведення почеркознавчої експертизи договору і суд задовольнив їх клопотання.

Доповнення

Звертаємо увагу, що це непоодинокий випадок подібних спорів “Кернел”. Аналогічно “Кернел” судиться з харківським підприємством “Альянс” і так само вимагає виконання договору, який за словами останніх, вони не підписували. Сума договору становить понад 12 млн грн. Договір, як вважає “Кернел”, датований 17 серпня 2020 року. Проте в “Альянсі” кажуть, що підпис на договорі — підробка.

До теми

“Кернел” неодноразово звинувачували у підробці документів. Зокрема повідомлялось, що дідусь з Хмельниччини “воскрес”, щоб підписати з компанією Веревського договір оренди землі.

Але найгучніший скандал може статися за межами України. “Кернел” запідозрили у причетності до фальсифікації документів в міжнародному судовому процесі з Михайлом Стадніком, якому Веревський, відповідно до рішення Лондонського суду, винен близько 35 млн доларів за купівлю компанії “Стіомі Холдінг”. Про це нещодавно написали швейцарські ЗМІ, а ще раніше заявив сам Стадник.

У 2020 році “Кернел”, після рішення арбітражу, заявив, що не може віддати борг, оскільки до нього звернувся такий собі Олег Олійник і сказав, що 35-мільйонний борг треба виплатити йому, а не Стаднику. Аргументував він це тим, що начебто викупив у дружини Михайла Стадника Інесси права вимоги боргу. Але адвокати Стадника одразу помітили підробку документів, оскільки по-перше, Інесса Стадник не підписувала ніякі документи на користь Олійника, що вже засвідчила експертиза, а по-друге, мала в компанії “Стіомі Холдінг” лише 1% акцій і розпоряджатися рештою не могла. Деталі резонансу тут.