“Кернел” вимагає від чернігівських фермерів 2 млн грн штрафів за договором, який вони не підписували

ukru
19:38 • 75253 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 97635 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159851 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143942 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146620 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158718 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176407 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149899 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159084 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175974 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159515 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152549 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124915 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119069 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136962 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159842 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152549 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251494 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247814 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53745 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63975 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62149 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97998 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109405 перегляди
Актуальне
“Кернел” вимагає від чернігівських фермерів 2 млн грн штрафів за договором, який вони не підписували

“Кернел” вимагає від чернігівських фермерів 2 млн грн штрафів за договором, який вони не підписували

Київ • УНН

 • 29078 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського подав позов до суду проти “Агрофірми Кладьківка”, в якому вимагає сплатити 2 млн грн штрафних санкцій за невиконання договору поставки кукурудзи. Проте в “Агрофірмі Кладьківка” переконують, що не підписували ніякий договір з “Кернел” і мають беззаперечні докази, повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали

Деталі

Справа слухається у Господарьскому суді Чернігівської області і йдеться про виконання договору поставки агропродукції від 25.06.2020, який начебто укладений між сторонами. Втім, в “Агрофірмі Кладьківка” факт підписання договору спростовують і наголошують, що їх директор був за межами України у період з березня по серпень, що підтверджує відповідний лист ДМС України, а тому підписувати у червні документи не міг.

Представники “Агрофірми Кдадьківка” заявили у суді про необхідність проведення почеркознавчої експертизи договору і суд задовольнив їх клопотання.

Доповнення

Звертаємо увагу, що це непоодинокий випадок подібних спорів “Кернел”. Аналогічно “Кернел” судиться з харківським підприємством “Альянс” і так само вимагає виконання договору, який за словами останніх, вони не підписували. Сума договору становить понад 12 млн грн. Договір, як вважає “Кернел”, датований 17 серпня 2020 року. Проте в “Альянсі” кажуть, що підпис на договорі — підробка

До теми

“Кернел” неодноразово звинувачували у підробці документів. Зокрема повідомлялось, що дідусь з Хмельниччини “воскрес”, щоб підписати з компанією Веревського договір оренди землі. 

Але найгучніший скандал може статися за межами України. “Кернел” запідозрили у причетності до фальсифікації документів в міжнародному судовому процесі з Михайлом Стадніком, якому Веревський, відповідно до рішення Лондонського суду, винен близько 35 млн доларів за купівлю компанії “Стіомі Холдінг”. Про це нещодавно написали швейцарські ЗМІ, а ще раніше заявив сам Стадник.

У 2020 році “Кернел”, після рішення арбітражу, заявив, що не може віддати борг, оскільки до нього звернувся такий собі Олег Олійник і сказав, що 35-мільйонний борг треба виплатити йому, а не Стаднику. Аргументував він це тим, що начебто викупив у дружини Михайла Стадника Інесси права вимоги боргу. Але адвокати Стадника одразу помітили підробку документів, оскільки по-перше, Інесса Стадник не підписувала ніякі документи на користь Олійника, що вже засвідчила експертиза, а по-друге, мала в компанії “Стіомі Холдінг” лише 1% акцій і розпоряджатися рештою не могла. Деталі резонансу тут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами