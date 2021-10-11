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"Кернел" требует от черниговских фермеров 2 млн грн штрафов по договору, который они не подписывали

"Кернел" требует от черниговских фермеров 2 млн грн штрафов по договору, который они не подписывали

Киев  •  УНН

 • 29074 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского подал иск в суд против "Агрофирмы Кладькоивка", в котором требует оплатить 2 млн грн штрафных санкций за неисполнение договора поставки кукурузы. Однако в "Агрофирме Кладькивка" утверждают, что не подписывали никакой договор с "Кернел" и имеют неопровержимые доказательства, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

Детали

Дело слушается в Господарьскому суде Черниговской области и речь идет о выполнении договора поставки агропродукции от 25.06.2020, который якобы заключен между сторонами. Впрочем, в "Агрофирме Кладькивка" факт подписания договора опровергают и заявляют, что их директор был за пределами Украины в период с марта по август, что подтверждает соответствующее письмо ГМС Украины, а потому подписывать в июне документы не мог.

Представители "Агрофирмы Кдадькивка" заявили в суде о необходимости проведения почерковедческой экспертизы договора и суд удовлетворил их ходатайство.

Дополнение

Обращаем внимание, что это не единичный случай подобных споров "Кернел". Аналогично "Кернел" судится с харьковским предприятием "Альянс" и так же требует выполнения договора, который, по словам последних, они не подписывали. Сумма договора составляет более 12 млн грн. Договор, как считает "Кернел", датирован 17 августа 2020 года. Однако в "Альянсе" говорят, что подпись на договоре - подделка.

К теме

"Кернел" неоднократно обвиняли в подделке документов. В частности сообщалось, что дедушка из Хмельницкой области "воскрес", чтобы подписать с компанией Веревского договор аренды земли.

Но самый громкий скандал может произойти за пределами Украины. "Кернел" заподозрили в причастности к фальсификации документов в международном судебном процессе с Михаилом Стадником, которому Веревский, согласно решению Лондонского суда, должен около 35 млн долларов за покупку компании "Стиоми Холдинг". Об этом недавно написали швейцарские СМИ, а еще ранее заявил сам Стадник.

В 2020 году "Кернел", после решения арбитража, заявил, что не может отдать долг, поскольку к нему обратился некий Олег Олийнык и сказал, что 35-миллионный долг надо выплатить ему, а не Стаднику. Аргументировал он это тем, что якобы выкупил у жены Михаила Стадника Инессы права требования долга. Но адвокаты Стадника сразу заметили подделку документов, поскольку во-первых, Инесса Стадник не подписывала никаких документы в пользу Олийныка, что уже показала экспертиза, а во-вторых, имела в компании "Стиоми Холдинг" лишь 1% акций и распоряжаться остальными не могла. Детали резонанса здесь.

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