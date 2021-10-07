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"Кернел" Веревського змушує харківських фермерів виконати договір, який вони не підписували

Київ • УНН

 • 20142 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Фермерське господарство “Альянс” намагається оскаржити в суді договір партнерства з компанією “Кернел”. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Деталі

ФГ “Альянс” судиться із “Кернел” з листопада 2020 року. Тоді фермерське господарство звернулося до Господарського суду Харківської області. Згодом справу передали за належністю до Господарського суду міста Києва.

У своїй позовній заяві “Альянс” вказував на недійсність договору партнерства з компанією “Кернел”, оскільки, як зазначається, фермери договір не підписували. За даними адвокатів “Альянс”, підпис документу з їх сторони — підробка.

Сума договору становить понад 12 млн грн. Договір, як вважає “Кернел”, датований 17 серпня 2020 року.

Більше того, договір партнерства ФГ “Альянс” та “Кернел” містить посилання на третейське застереження. А функцію третейського суду виконує громадська організація “Український правовий союз”, що зареєстрована у Полтаві, звідки родом засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Втім, ані Господарський суд міста Києва, а пізніше — Північний апеляційний госпсуд не задовольнили прохання заявника про визнання договору недійсним. 4 жовтня провадження у справі відкрив Касаційний господарський суд ВС.

Доповнення

Фермери масово скаржаться на партнерство з “Кернел” Андрія Веревського. Втім, останній не втрачає надії продовжити свою політику “поглинання” та в такий спосіб збільшити свій земельний банк до 0,7 мільйона гектарів. В “Кернел” не приховують, що їх партнерські договори з фермерами мають складну юридичну конструкцію, а невиконання хоча б одного пункту призводить до дефолта “партнера”.

Показовим і водночас негативним прикладом партнерства з “Кернел”, який набув шорокого резонансу, стала історія родини покійного народного депутата Валерія Давиденко.

Близько двох десятків років політику та його родичам належала компанія “Агродім” на Чернігівщині. Та після смерті Давиденко у минулому році Веревський поглинув “Агродом”, причому ворожим і сумнівним способом, як стверджує мати покійного політика Валентина Давиденко.

Ще два роки тому Валентина Давиденко була 100% власником “Агродому”, зараз же її частка становить всього 12%. Решта прав нібито були продані людям Веревського за договором купівлі-продажу, який сама Давиденко не підписувала.

Поглинання “Агродому” дозволило людям Веревського торік зібрати і продати урожай Давиденко на суму 30 млн доларів, що, ймовірно, “Кернел” відобразив як свій дохід у згаданому звіті. Після у Веревського вирішили позбутися “Агродому”, створивши його повний клон “Агродім.” (з крапкою в кінці). Але Валентина Давиденко не здається і має намір повернути свою агрокомпанію через суд

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