"Кернел" Веревского заставляет харьковских фермеров выполнить договор, который они не подписывали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Фермерское хозяйство "Альянс" пытается оспорить в суде договор партнерства с компанией "Кернел". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Детали
ФГ "Альянс" судится с "Кернел" с ноября 2020 года. Тогда фермерское хозяйство обратилось в Хозяйственный суд Харьковской области. Впоследствии дело передали по принадлежности в Хозяйственный суд города Киева.
В своем исковом заявлении "Альянс" указывал на недействительность договора партнерства с компанией "Кернел", поскольку, как отмечается, фермеры договор не подписывали. По данным адвокатов "Альянс", подпись документа с их стороны - подделка.
Сумма договора составляет более 12 млн грн. Договор, как считает "Кернел", датированный 17 августа 2020 года.
Более того, договор партнерства ФГ "Альянс" и "Кернел" содержит ссылки на третейскую оговорку. А функцию третейского суда выполняет общественная организация "Украинский правовой союз", которая зарегистрирована в Полтаве, откуда родом основатель "Кернел" Андрей Веревский.
Впрочем, ни Хозяйственный суд города Киева, а позже - Северный апелляционный хозсуд не удовлетворили просьбу заявителя о признании договора недействительным. 4 октября производство по делу открыл Кассационный суд ВС.
Дополнение
Фермеры массово жалуются на партнерство с "Кернел" Андрея Веревского. Впрочем, последний не теряет надежды продолжить свою политику "поглощения" и таким образом увеличить свой земельный банк до 0,7 миллиона гектаров. У "Кернел" не скрывают, что их партнерские договоры с фермерами имеют сложную юридическую конструкцию, а невыполнение хотя бы одного пункта приводит к дефолту "партнера".
Показательным и одновременно негативным примером партнерства с "Кернел", который получил шорокий резонанс, стала история семьи покойного народного депутата Валерия Давыденко.
Около двух десятков лет политику и его родственникам принадлежала компания "Агродом" в Черниговской области. Но после смерти Давыденко в прошлом году Веревский поглотил "Агродом", причем враждебным и сомнительным способом, как утверждает мать покойного политика Валентина Давыденко.
Еще два года назад Валентина Давыденко была 100% владельцем "Агродома", сейчас же ее доля составляет всего 12%. Остальные права якобы были проданы людям Веревского по договору купли-продажи, которык сама Давыденко не подписывала.
Поглощение "Агродома" позволило людям Веревского в прошлом году собрать и продать урожай Давыденко на сумму 30 млн долларов, что, вероятно, "Кернел" отразил как свой доход в упомянутом отчете. После у Веревского решили избавиться от "Агродома", создав его полный клон "Агродом." (С точкой в конце). Но Валентина Давыденко не сдается и намерена вернуть свою агрокомпанию через суд.