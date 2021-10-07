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"Кернел" Веревского заставляет харьковских фермеров выполнить договор, который они не подписывали

"Кернел" Веревского заставляет харьковских фермеров выполнить договор, который они не подписывали

Киев  •  УНН

 • 20139 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Фермерское хозяйство "Альянс" пытается оспорить в суде договор партнерства с компанией "Кернел". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Детали

ФГ "Альянс" судится с "Кернел" с ноября 2020 года. Тогда фермерское хозяйство обратилось в Хозяйственный суд Харьковской области. Впоследствии дело передали по принадлежности в Хозяйственный суд города Киева.

В своем исковом заявлении "Альянс" указывал на недействительность договора партнерства с компанией "Кернел", поскольку, как отмечается, фермеры договор не подписывали. По данным адвокатов "Альянс", подпись документа с их стороны - подделка.

Сумма договора составляет более 12 млн грн. Договор, как считает "Кернел", датированный 17 августа 2020 года.

Более того, договор партнерства ФГ "Альянс" и "Кернел" содержит ссылки на третейскую оговорку. А функцию третейского суда выполняет общественная организация "Украинский правовой союз", которая зарегистрирована в Полтаве, откуда родом основатель "Кернел" Андрей Веревский.

Впрочем, ни Хозяйственный суд города Киева, а позже - Северный апелляционный хозсуд не удовлетворили просьбу заявителя о признании договора недействительным. 4 октября производство по делу открыл Кассационный суд ВС.

Дополнение

Фермеры массово жалуются на партнерство с "Кернел" Андрея Веревского. Впрочем, последний не теряет надежды продолжить свою политику "поглощения" и таким образом увеличить свой земельный банк до 0,7 миллиона гектаров. У "Кернел" не скрывают, что их партнерские договоры с фермерами имеют сложную юридическую конструкцию, а невыполнение хотя бы одного пункта приводит к дефолту "партнера".

Показательным и одновременно негативным примером партнерства с "Кернел", который получил шорокий резонанс, стала история семьи покойного народного депутата Валерия Давыденко.

Около двух десятков лет политику и его родственникам принадлежала компания "Агродом" в Черниговской области. Но после смерти Давыденко в прошлом году Веревский поглотил "Агродом", причем враждебным и сомнительным способом, как утверждает мать покойного политика Валентина Давыденко.

Еще два года назад Валентина Давыденко была 100% владельцем "Агродома", сейчас же ее доля составляет всего 12%. Остальные права якобы были проданы людям Веревского по договору купли-продажи, которык сама Давыденко не подписывала.

Поглощение "Агродома" позволило людям Веревского в прошлом году собрать и продать урожай Давыденко на сумму 30 млн долларов, что, вероятно, "Кернел" отразил как свой доход в упомянутом отчете. После у Веревского решили избавиться от "Агродома", создав его полный клон "Агродом." (С точкой в конце). Но Валентина Давыденко не сдается и намерена вернуть свою агрокомпанию через суд.

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