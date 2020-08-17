Американцы пьют вино ящиками - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Америке растет спрос на вино в ящиках, в состав которых входит 24 единицы напитка. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Nielsen, передает УНН со ссылкой на winebusiness.com.
Так, за год спрос на вина в ящиках в Америке вырос на 9%.
"Хотя банки являются новой популярной альтернативой стеклянной таре, они составляют менее 1% от общих продаж вина", - говорят исследователи.
Особенно ощутимым был спрос на вина в ящиках во время карантина - он вырос на 13%.
Стоимость таких вин тоже выросла - на 4% в год.
В связи с этим виноделы считают, что вина в ящиках должны стоить как минимум на 30% дешевле, чем напитки в стеклянной таре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно хранить вино: пять простых советов от украинского производителя
Напомним, что в Украине, по оценкам экспертов, наблюдается "мода" на легкий алкоголь. В частности, популярностью пользуются винные газированные напитки, а также коктейли: такие как мохито, фраголино, шприц, сангрия и т.д.
Отметим, что украинский производитель вин и коньяков Koktebel недавно представил на рынке готовые алкогольные коктейли в бутылках.