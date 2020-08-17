Американці п'ють вино ящиками - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Америці зростає попит на вино в ящиках, до складу яких входить 24 одиниці напою. Про це свідчать дані маркетингового агентства Nielsen, передає УНН з посиланням на winebusiness.com.
Так, за рік попит на вина в ящиках в Америці зріс на 9%.
"Хоча банки є новою популярною альтернативою скляній тарі, вони становлять менше 1% від загального продажу вина", - говорять дослідники.
Особливо відчутним був попит на вина в ящиках під час карантину - він зріс на 13%.
Вартість таких вин теж зросла - на 4% за рік.
У зв'язку з цим винороби вважають, що вина в ящиках повинні коштувати як мінімум на 30% дешевше, ніж напої в скляній тарі.
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Нагадаємо, що в Україні, за оцінками експертів, спостерігається "мода" на легкий алкоголь. Зокрема, популярністю користуються винні газовані напої, а також коктейлі: такі як мохіто, фраголіно, шприц, сангрія і т.д.
Відзначимо, що український виробник вин і коньяків Koktebel недавно представив на ринку готові алкогольні коктейлі в пляшках.