Американцы полюбили новозеландское вино
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За первые шесть месяцев 2018 года экспорт новозеландских вин в США увеличился на 13%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, передает УНН со ссылкой на scoop.co.nz.
“Рост был обусловлен, главным образом, увеличением продаж бутилированных вин, в то время как объем импорта вина в денежном выражении не изменился”, — пишет издание.
Рост экспорта новозеландского вина в США укрепил статус американского рынка как наиболее значимого для производителей вина с Новой Зеландии, говорит старший аналитик Rabobank по виноделию и садоводству Хейден Хиггинс.
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“В последние годы рынок США зарекомендовал себя как крупнейший рынок для экспорта новозеландских вин, как по стоимости, так и по объему, и продолжающийся рост экспорта в первой половине 2018 года еще больше укрепляет эту позицию”, — сказал Хиггинс.
Как сообщал УНН, на алкогольном рынке Украины разгорелся “брендовый скандал”.
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