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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106030 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 136356 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Трамп раскритиковал Францию за высокие пошлины на вино

Трамп раскритиковал Францию за высокие пошлины на вино

Киев  •  УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, усложняющие продажу американского вина. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

“Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять”, — написал Трамп.

Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свое алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.

Также напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды “Открытие года”.

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