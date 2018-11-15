Трамп раскритиковал Францию за высокие пошлины на вино
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, усложняющие продажу американского вина. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
“Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять”, — написал Трамп.
Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свое алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.
Также напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды “Открытие года”.