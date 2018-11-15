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Трамп розкритикував Францію за високі мита на вино

Трамп розкритикував Францію за високі мита на вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував Францію за високі ввізні мита на вино, що ускладнюють продаж американського вина. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

“Що стосується торгівлі, Франція робить прекрасне вино, але таке ж прекрасне вино роблять і США. Проблема в тому, що Франція дуже ускладнює продаж американського вина у Франції і вводить дуже високі мита. Між тим США допомагають французьким винам і беруть за ввезення дуже низькі мита. Це не чесно. Це потрібно міняти”, — написав Трамп.

Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.

Також нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди “Відкриття року”.

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