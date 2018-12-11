Американці полюбили новозеландське вино
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За перші шість місяців 2018 року експорт новозеландських вин в США збільшився на 13%, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, передає УНН з посиланням на scoop.co.nz.
"Зростання було обумовлено, головним чином, збільшенням продажів бутильованих вин, в той час як обсяг імпорту вина в грошовому вираженні не змінився", - пише видання.
Зростання експорту новозеландського вина в США зміцнив статус американського ринку як найвизначнішого для виробників вина з Нової Зеландії, говорить старший аналітик Rabobank по виноробству і садівництву Хейден Хіггінс.
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"В останні роки ринок США зарекомендував себе як найбільший ринок для експорту новозеландських вин, як за вартістю, так і за обсягом, і триваюче зростання експорту в першій половині 2018 року ще більше зміцнює цю позицію", - сказав Хіггінс.
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