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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенатор США предложил провести международные операции в Керченском проливе

Сенатор США предложил провести международные операции в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 15464 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон выступил за проведение международных операций, во время которых группы кораблей пройдут в Азовское море через Керченский пролив. Свою позицию законодатель изложил в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в четверг, передает УНН.

“Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше военных учений”, — сказал Джонсон, который является председателем комитета по национальной безопасности и правительственных Дело Сената Конгресса.

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Сенатор, который входил в состав делегации американских законодателей-республиканцев, посетивших Санкт-Петербург и Москву с 30 июня по 5 июля, также выступил со следующим утверждением: “Нам нужно гарантировать, что российская сторона прекратит преследование не только украинских кораблей, но и любой Какие иностранные суда. Там международные воды. Должна иметь место свобода навигации через Керченский пролив и Азовское море, нам нужно настаивать на этом”.

В интервью консервативному телеканалу Fox News Джонсон также сказал, что со стороны Москвы имеют место “агрессивные и провокационные действия”, и США “не могут с этим мириться”. “Думаю, нам нужно активизировать военные учения, возможно, ускорить отправку войск в страны Балтии, в Восточную Европу”, — добавил он. Законодатель считает, что США должны продемонстрировать “силу и решимость”.

Сенатор сообщил, что в настоящее время американские законодатели готовят резолюцию с осуждением действий России в связи с агрессией России в Керченском проливе. По словам Джонсона, в резолюции “почти 50 соавторов в Сенате”, в ней приводится “призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождение заключенных”. По словам Джонсона, в резолюции также высказывается поддержка властям в Киеве и территориальной целостности Украины.

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Как ранее информировал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.

27 ноября в аннексирована Крыму подконтрольный России “суд” взял под стражу 12 украинских моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. Впоследствии под арест отправили еще трех военных. 28 ноября избрали меру пресечения еще 9 украинском. Итак, всех 24 захваченных моряков оставили под стражей до 25 января.

В ночь на понедельник, 26 ноября, было экстренно созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны, в ходе которого координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины поддержал проект решения о введении в Украине военного положения. С соответствующим предложением СНБО обратилась к президенту Украины Петра Порошенко. Особый правовой режим предлагалось ввести на 60 дней. Украинский президент поддержал предложение военного комитета при главе государства, сократив срок действия особого правового режима до 30 дней. Военное положение будет действовать на территории 10 областей Украины, которые граничат с территорией РФ и непризнанным Приднестровьем — Винницкая, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Киевская, Херсонская — и внутренних водах керченской акватории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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