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Американський сенатор запропонував провести міжнародні операції у Керченській протоці

Американський сенатор запропонував провести міжнародні операції у Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку. Свою позицію законодавець виклав в інтерв’ю телеканалу CNN, яке вийшло в ефір у четвер, інформує УНН.

“Я б хотів побачити міжнародні операції по забезпеченню свободи навігації, із проходом через Керченську протоку в Азовське море. Нам потрібно встановити там присутність, можливо, нам потрібно проводити більше військових навчань”, — сказав Джонсон, який є головою комітету з національної безпеки та урядових справав Сенату Конгресу.

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Сенатор, який входив до складу делегації американських законодавців-республіканців, які відвідали Санкт-Петербург і Москву з 30 червня по 5 липня, також виступив із таким твердженням: “Нам потрібно гарантувати, що російська сторона припинить переслідування не тільки українських кораблів, але і будь-які іноземні судна. Там міжнародні води. Повинна мати місце свобода навігації через Керченську протоку та Азовське море, нам потрібно наполягати на цьому”.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Джонсон також сказав, що з боку Москви мають місце “агресивні і провокаційні дії”, і США “не можуть зі цим миритися”. “Думаю, нам потрібно активізувати військові навчання, можливо, прискорити відправку військ у країни Балтії, у Східну Європу”, — додав він. Законодавець вважає, що США повинні продемонструвати “силу та рішучість”.

Сенатор повідомив, що в даний час американські законодавці готують резолюцію із засудженням дій Росії у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці. За словами Джонсона, у резолюції “майже 50 співавторів у Сенаті”, в ній наводиться “заклик до негайного повернення кораблів і звільнення ув’язнених”. За словами Джонсона, в резолюції також висловлюється підтримка українській владі та територіальній цілісності України.

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Як раніше інформував УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

27 листопада в анексованому Криму підконтрольний Росії “суд” взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українцям. Отже, усіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

У ніч на понеділок, 26 листопада, було екстрено скликано засідання Ради нацбезпеки та оборони, у ході якого координаційний орган із питань національної безпеки і оборони при Президентові України підтримав проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Особливий правовий режим пропонувалося запровадити на 60 днів. Український президент підтримав пропозицію військового комітету при главі держави, скоротивши термін дії особливого правового режиму до 30 днів. Воєнний стан діятиме на території 10 областей України, які межують із територією РФ та невизнаним Придністров’ям — Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська — та внутрішніх водах керченської акваторії.

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