Американский дипломат погиб в Мексике при восхождении на вулкан

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73848 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88565 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91198 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110024 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101243 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104935 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111915 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117129 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122914 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134468 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Американский дипломат погиб в Мексике при восхождении на вулкан

Американский дипломат погиб в Мексике при восхождении на вулкан

Киев  •  УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Один из сотрудников американской дипломатической миссии в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба, сообщает УНН со ссылкой на портал Sin Embargo.

Всего на Орисаба отправились двое американцев. Одного из них удалось спасти службе гражданской обороны штата Пуэбла, однако второй гражданин США погиб. К спасательной операции были привлечены вертолеты.

Посольство США подтвердило эту информацию, однако не назвал имени и должности погибшего.

Вулкан Орисаба считается самой высокой вершиной Мексики, третья по высоте в Северной Америке. На склонах до 4000 метров — леса, выше альпийские луга, с 4500 метров — вечные снега. Его правильный конус возвышается над плоскогорьем на три километра, а общая высота Орисаба над уровнем моря составляет более 5,6 километра.

Напомним, молодой популярный в социальных сетях блоггер по прозвищу “Пират” с Кулиакан был расстрелян в мексиканском баре за оскорбление наркобарона.

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