Американский дипломат погиб в Мексике при восхождении на вулкан
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Один из сотрудников американской дипломатической миссии в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба, сообщает УНН со ссылкой на портал Sin Embargo.
Всего на Орисаба отправились двое американцев. Одного из них удалось спасти службе гражданской обороны штата Пуэбла, однако второй гражданин США погиб. К спасательной операции были привлечены вертолеты.
Посольство США подтвердило эту информацию, однако не назвал имени и должности погибшего.
Вулкан Орисаба считается самой высокой вершиной Мексики, третья по высоте в Северной Америке. На склонах до 4000 метров — леса, выше альпийские луга, с 4500 метров — вечные снега. Его правильный конус возвышается над плоскогорьем на три километра, а общая высота Орисаба над уровнем моря составляет более 5,6 километра.
Напомним, молодой популярный в социальных сетях блоггер по прозвищу “Пират” с Кулиакан был расстрелян в мексиканском баре за оскорбление наркобарона.