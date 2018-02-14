Американський дипломат загинув у Мексиці при сходженні на вулкан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Один із співробітників американської дипломатичної місії в Мексиці загинула при сходженні на вулкан Орісаба, повідомляє УНН з посиланням на портал Sin Embargo.
Всього на Орісаба вирушили двоє американців. Одного з них вдалося врятувати службі цивільної оборони штату Пуебла, однак другий громадянин США загинув. До рятувальної операції були залучені вертольоти.
Посольство США підтвердило цю інформацію, проте не назвало імені та посади загиблого.
Вулкан Орісаба вважається найвищою вершиною Мексики, третя за висотою в Північній Америці. На схилах до 4000 метрів — ліси, вище альпійські луки, з 4500 метрів — вічні сніги. Його правильний конус піднімається над плоскогір'ям на три кілометри, а загальна висота Орисаба над рівнем моря становить понад 5,6 кілометра.
Нагадаємо, молодий популярний в соціальних мережах блогер на прізвисько “Пірат” з Кулиакан був розстріляний в мексиканському барі за образу наркобарона.