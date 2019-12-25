Американский боксер стал автором лучшего нокаута года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Лучшим нокаутом по итогам 2019 года признан удар, нанесенный чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает портал BoxingScene, передает УНН.
Американец нокаутировал кубинца Луиса Ортиса в 7-м раунде и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
“Другие нокауты 2019 остались в памяти, но ни один из них не отвечал убедительном характера этого (Уайлдер — Ортис — ред.)”, — сказано в сообщении.
Напомним, что лучшим боксером года был признан мексиканский боец.