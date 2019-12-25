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Американський боксер став автором найкращого нокауту року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Кращим нокаутом за підсумками 2019 року визнано удар, нанесений чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером. Про це інформує портал BoxingScene, передає УНН.

Американець нокаутував кубинця Луїса Ортіса в 7-му раунді і захистив титул чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії за версією WBC.

“Інші нокаути 2019 року залишились у пам’яті, але жоден з них не відповідав переконливому характеру цього (Уайлдер — Ортіс — ред.)”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що кращим боксером року було визнано мексиканського бійця.

Українські Національні Новини

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