Американський боксер став автором найкращого нокауту року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Кращим нокаутом за підсумками 2019 року визнано удар, нанесений чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером. Про це інформує портал BoxingScene, передає УНН.
Американець нокаутував кубинця Луїса Ортіса в 7-му раунді і захистив титул чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії за версією WBC.
“Інші нокаути 2019 року залишились у пам’яті, але жоден з них не відповідав переконливому характеру цього (Уайлдер — Ортіс — ред.)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що кращим боксером року було визнано мексиканського бійця.