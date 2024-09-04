Поддерживаемые китайским правительством «тролли», используя фейковые имена политически активных избирателей в соцсетях, продвигают нарративы, раскалывающие общество, накануне президентских выборов 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

По мнению экспертов, КНР проводит операцию влияния в социальных сетях и выдает себя за американских избирателей. «Тролли» очерняют американских политиков, распространяют разногласия накануне президентских выборов в США 5 ноября.

Используют фейковые имена политически активных избирателей в социальных сетях для продвижения нарративов, раскалывающих общество вокруг таких вопросов, как контроль над оружием, расовое неравенство и война между Израилем и ХАМАСом - пишет WSJ.

Пропагандистская кампания, которую исследователи связывают с мощной сетью влияния, известной как Spamouflage, которую ранее связывали с китайским правительством, имела целью подорвать доверие к выборам в США, говорится в новом отчете. Эта кампания была несколько агностической в отношении самих кандидатов, нацеленной на бывшего президента Дональда Трампа и обоих кандидатов в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис и президента Байдена до того, как он вышел из гонки.

Дополнение

Лю Пэнгуй, представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что «Китай не намерен и не будет вмешиваться в выборы в США»

«Мы надеемся, что американская сторона не будет делать Китай проблемой на выборах», - сказал представитель КНР.

Ранее Facebook приписывал соответствующую кампанию влияния китайским силам безопасности, называя ее «крупнейшей многоплатформенной операцией тайного влияния, известной в мире».

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что Китай пытался повлиять и, возможно, вмешаться в американские выборыэтой осенью, что он считает абсолютно неприемлемым.

Новий раунд взаємодії: Китай і США обговорюють проведення переговорів