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Американські виборці можуть перебувати під прицілом китайського впливу в Інтернеті – WSJ

Американські виборці можуть перебувати під прицілом китайського впливу в Інтернеті – WSJ

Київ • УНН

 • 13985 перегляди

Підтримувані Китаєм "тролі" видають себе за американських виборців у соцмережах, поширюючи розбіжності перед виборами 2024 року. Кампанія, пов'язана з мережею Spamouflage, націлена на підрив довіри до виборчого процесу в США.

Підтримувані китайським урядом "тролі", використовуючи фейкові імена політично активних виборців у соцмережах, просувають наративи, що розколюють суспільство, напередодні президентських виборів 2024 року у США. Про це пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

На думку експертів, КНР проводить операцію впливу в соціальних мережах і видає себе за американських виборців. "Тролі" очорнюють американських політиків, поширюють розбіжності напередодні президентських виборів у США 5 листопада.

Використовують фейкові імена політично активних виборців у соціальних мережах для просування наративів, що розколюють суспільство навколо таких питань, як контроль над зброєю, расова нерівність і війна між Ізраїлем і ХАМАСом – пише WSJ.

Пропагандистська кампанія, яку дослідники пов'язують з потужною мережею впливу, відомою як Spamouflage, яку раніше пов'язували з китайським урядом, мала на меті підірвати довіру до виборів у США, йдеться в новому звіті. Ця кампанія була дещо агностичною щодо самих кандидатів, націленою на колишнього президента Дональда Трампа та обох кандидатів у президенти від Демократичної партії, віцепрезидента Камалу Гарріс і президента Байдена до того, як він вийшов з перегонів.

Доповнення

Лю Пенгуй, речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що "Китай не має наміру і не буде втручатися у вибори в США"

 "Ми сподіваємося, що американська сторона не буде робити Китай проблемою на виборах", - сказав представник КНР.

Раніше Facebook приписував відповідну кампанію впливу китайським силам безпеки, називаючи її "найбільшою багатоплатформною операцією таємного впливу, відомою в світі".

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають докази того, що Китай намагався вплинути і, можливо, втрутитися в американські вибори цієї осені, що він вважає абсолютно неприйнятним.

Новий раунд взаємодії: Китай і США обговорюють проведення переговорів28.08.24, 19:59 • 14842 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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