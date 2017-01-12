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Американские ученые определили возраст Луны

Американские ученые определили возраст Луны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили, что возраст Луны составляет не менее 4,51 миллиарда лет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения, передает УНН.

Новое исследование говорит о том, что Луна сформировалась через 60 млн лет после зарождения Солнечной системы. До этого считалось, что это произошло в период от 100 до 200 млн лет после образования Солнечной системы.

Сообщается, что такие выводы были сделаны на основе анализа образцов, содержащих цирконий, который собрали астронавты космического корабля "Аполлон-14" в 1971 году на поверхности Луны.

Учеными было изучено восемь образцов минерала.

"Цирконий - это лучшие природные часы. Ему удается выявлять сохранение геологической истории и показывать, где они возникли", - рассказал профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган.

Ранее гипотезы о возрасте Луны основывались на анализе лунных пород, которые были засорены в результате множественных столкновений. Однако, по словам К.Маккигана, такие образцы указывали дату других событий.

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