Американські вчені визначили вік Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) встановили, що вік Місяця становить щонайменше 4,51 мільярда років. Про це зазначено у прес-релізі, опублікованому на сайті навчального закладу, передає УНН.
Нове дослідження говорить про те, що Місяць сформувався через 60 мільйонів років після зародження Сонячної системи. До цього вважалося, що це сталося в період від 100 до 200 мільйонів років після утворення Сонячної системи.
Повідомляється, що такі висновки були зроблені на основі аналізу зразків, що містять цирконій, який зібрали астронавти космічного корабля "Аполлон-14" в 1971 році на поверхні Місяця.
Вченими було вивчено вісім зразків мінералу.
"Цирконій – це найкращий природний годинник. Йому вдається виявляти збереження геологічної історії і показувати, де вони виникли", - розповів професор геохімії і космохімії, співавтор дослідження Кевін Маккіган.
Раніше гіпотези про вік Місяця ґрунтувалися на аналізі місячних порід, які були засмічені внаслідок множинних зіткнень. Однак, за словами К.Маккігана, такі зразки вказували дату інших подій.