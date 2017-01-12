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Американські вчені визначили вік Місяця

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) встановили, що вік Місяця становить щонайменше 4,51 мільярда років. Про це зазначено у прес-релізі, опублікованому на сайті навчального закладу, передає УНН.

Нове дослідження говорить про те, що Місяць сформувався через 60 мільйонів років після зародження Сонячної системи. До цього вважалося, що це сталося в період від 100 до 200 мільйонів років після утворення Сонячної системи.

Повідомляється, що такі висновки були зроблені на основі аналізу зразків, що містять цирконій, який зібрали астронавти космічного корабля "Аполлон-14" в 1971 році на поверхні Місяця.

Вченими було вивчено вісім зразків мінералу.

"Цирконій – це найкращий природний годинник. Йому вдається виявляти збереження геологічної історії і показувати, де вони виникли", - розповів професор геохімії і космохімії, співавтор дослідження Кевін Маккіган.

Раніше гіпотези про вік Місяця ґрунтувалися на аналізі місячних порід, які були засмічені внаслідок множинних зіткнень. Однак, за словами К.Маккігана, такі зразки вказували дату інших подій.

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