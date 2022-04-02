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Американские следователи нашли доказательства, что российские олигархи пытались уклониться от санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 159597 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Прокуратура США нашла доказательства того, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций, введенных для давления на Москву, чтобы она прекратила вторжение в Украину, заявил в пятницу руководитель новой оперативной группы Министерства юстиции. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Американские следователи нашли доказательства, что российские олигархи пытались уклониться от санкций - Reuters

Детали

Эндрю Адамс, ветеран прокурор, назначенный для руководства оперативной группой "KleptoCapture", созданной в прошлом месяце, сказал в интервью Reuters, что в некоторых случаях даже олигархи, против которых еще не были наложены санкции, пытаются опередить потенциальные будущие санкции.

Но даже когда они пытаются скрыть яхты, самолеты или другое мобильное имущество в странах, которые считают засекреченными, Адамс предупредил, что олигархи, которые пытаются избежать санкций, сталкиваются с высоким уровнем международного сотрудничества для отслеживания неправомерных доходов российских элит.

Цитата

"Существуют усилия - некоторые из них публично сообщают - перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов. В юрисдикции, где, я думаю, что это было бы сложнее расследовать и труднее заморозить", - сказал Адамс.

Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Путина, многих его богатых друзей и десятков российских компаний и государственных учреждений.

Отследить активы олигархов часто бывает тяжело, поскольку они скрыты за слоями фиктивных компаний, разбросанных по всему миру".

Прокуратура США получает информацию из мест, которые ранее считались безопасными убежищами.

"Особенно в нынешнем контексте и нынешнем климате. Уровень общего ощущения цели, по моему мнению, является самым высоким за всю историю", - сказал Адамс.

Он отказался предоставить детали конкретных юрисдикций, которые предоставили информацию целевой группе, или назвать имена конкретных лиц, которые находятся под следствием.

Напомним

Европейские страны уже нашли и задержали яхты состоятельных российских бизнесменов.

Во Франции арестовали 86-метровую яхту российского олигарха.

Великобритания задержала в своих водах первую суперъяхту российского бизнесмена.

В Италии конфисковали яхты русских олигархов. Это лишь избранные арестованные активы российских миллиардеров.

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