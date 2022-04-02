Американські слідчі знайшли докази, що російські олігархи намагалися ухилитися від санкцій - Reuters

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, запроваджених для тиску на Москву, щоб вона припинила вторгнення в Україну, заявив у п'ятницю керівник нової оперативної групи Міністерства юстиції. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.