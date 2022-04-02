Американські слідчі знайшли докази, що російські олігархи намагалися ухилитися від санкцій - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, запроваджених для тиску на Москву, щоб вона припинила вторгнення в Україну, заявив у п'ятницю керівник нової оперативної групи Міністерства юстиції. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Ендрю Адамс, ветеран прокурор, призначений для керівництва оперативною групою "KleptoCapture", створеною минулого місяця, сказав Reuters в інтерв'ю, що в деяких випадках навіть олігархи, проти яких ще не були накладені санкції, намагаються випередити потенційні майбутні санкції.
Але навіть коли вони намагаються приховати яхти, літаки чи інше мобільне майно в країнах, які вважають засекреченими, Адамс попередив, що олігархи, які намагаються уникнути санкцій, стикаються з "висотним" рівнем міжнародного співробітництва для відстеження неправомірних прибутків російських еліт.
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"Існують зусилля – деякі з них публічно повідомляють – переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків... у юрисдикції, де, я думаю, що це було б складніше розслідувати та важче заморозити", - сказав Адамс.
Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Путіна, багатьох його багатих друзів і десятків російських компаній і державних установ.
Відстежити активи олігархів часто буває важко, оскільки вони приховані за "шарами фіктивних компаній, розкиданих по всьому світу".
Прокуратура США отримує інформацію з місць, які раніше вважалися безпечними притулками.
"Особливо в нинішньому контексті та нинішньому кліматі... рівень спільного відчуття цілі, на мою думку, є найвищим за всю історію", – сказав Адамс.
Він відмовився надати деталі конкретних юрисдикцій, які надали інформацію цільовій групі, або назвати імена конкретних осіб, які перебувають під слідством.
Нагадаємо
Європейські країни вже знайшли та затримали яхти заможних російських бізнесменів.
У Франції арештували 86-метрову яхту російського олігарха
Велика Британія затримала у своїх водах першу суперяхту російського бізнесмена.
В Італії конфіскували яхти російських олігархів. Це лише вибрані арештовані активи російських міліардерів.