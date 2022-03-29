Велика Британія затримала у своїх водах першу суперяхту російського бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Велика Британія затримала першу суперяхту в британських водах у межах санкцій проти росії, повідомляє BBC, пише УНН.
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Яхта вартістю близько 50 мільйонів доларів під назвою Phi, як вказано, належить неназваному російському бізнесмену.
Міністр транспорту країни Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом росії володимиром путіним.
58,5-метрова Phi вперше було визначена як потенційна російська власність 13 березня, але власність "навмисно добре прихована", вказали в уряді країни. Там додали, що компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс і Невіс, але вона ходила під мальтійським прапором, щоб приховати своє походження.
Міністр транспорту Шаппс сказав, що цей крок є "чітким і суворим попередженням для путіна та його оточення".
"Поки що корабель нікуди не піде. Люди, які отримали вигоду від режиму (путіна), не можуть отримати вигоду від плавання навколо Лондона та Великої Британії на таких суднах", - сказав він.
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Велика Британія запровадила низку санкцій проти російських громадян і компаній після вторгнення рф в Україну.