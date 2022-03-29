Великобритания задержала в своих водах первую суперяхту российского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Великобритания задержала первую суперъяхту в британских водах в рамках санкций против россии, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Яхта стоимостью около 50 миллионов долларов под названием Phi, как указано, принадлежит неназванному российскому бизнесмену.
Министр транспорта страны Грант Шаппс заявил, что это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом россии владимиром путиным.
58,5-метровая Phi впервые была определена как потенциальная российская собственность 13 марта, но собственность "намеренно хорошо скрыта", указали в правительстве страны. Там добавили, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но она ходила под мальтийским флагом, чтобы скрыть свое происхождение.
Министр транспорта Шаппс сказал, что этот шаг является "четким и строгим предупреждением для путина и его окружения".
"Пока что корабль никуда не пойдет. Люди, которые получили выгоду от режима (путина), не могут получить выгоду от плавания вокруг Лондона и Великобритании на таких судах", - сказал он.
Ранее
Великобритания ввела ряд санкций против российских граждан и компаний после вторжения рф в Украину.