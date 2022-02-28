Велика Британія має намір заарештовувати нерухомість та яхти російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас пообіцяла, що майно російських олігархів буде заарештовано. Влада країни має намір заарештувати нерухомість та яхти російських олігархів. Слова Трасс наводить The Independent, передає УНН.
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Глава відомства пообіцяла, що в країні продовжать роботу над санкціями, спрямованими на олігархів. За її словами, майно забезпечених росіян опиниться під ударом. При цьому Трасс заявила, що всі аспекти життя осіб, які належать до згаданої категорії, будуть ретельно вивчені.
За її словами, вжиті заходи дозволять позбавити Сполучене Королівство від "брудних грошей" олігархів.
"Ми продовжимо співпрацювати з нашими союзниками по G7, щоб відрізати російську економіку і знизити залежність вільного світу від російського газу", - заявила вона.
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Яхтами і віллами росіян, що потрапили під санкції, зацікавилася також Франція. Міністр економіки та фінансів країни Брюно Ле Мер у бесіді з Le Figaro зазначив, що відомство також зосереджено на виявленні більшої кількості росіян, які мають активи у Франції.