Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов

Детали

Глава ведомства пообещала, что в стране продолжат работу над санкциями, направленными на олигархов. По ее словам, имущество обеспеченных россиян окажется под ударом. При этом Трасс заявила, что все аспекты жизни лиц, относящихся к данной категории, будут тщательно изучены.

По ее словам, принятые меры позволят избавить Соединенное Королевство от "грязных денег" олигархов.

"Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками по G7, чтобы отрезать российскую экономику и снизить зависимость свободного мира от российского газа", - заявила она.

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Яхтами и виллами россиян, попавших под санкции, также заинтересовалась Франция. Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в беседе с Le Figaro отметил, что ведомство также сосредоточено на выявлении большего количества россиян, имеющих активы во Франции.