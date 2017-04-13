Американская разведка перехватила сообщения о химатаке в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Американское военное и разведывательное сообщество перехватило сообщение, в котором сирийские военные и химические эксперты говорили о подготовке к нападению с применением зарина в Идлибе на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на CNN.
Перехваченные данные были частью обзора разведывательной информации, которая проводилась в течение нескольких часов после нападения.
Американские официальные лица заявили, что они уверены, что президент Сирии Башар аль-Асад несет ответственность за нападение.
Как сообщает CNN, США заранее не знали о предстоящей атаке. США перехватывают огромный объем информации в таких районах, как Сирия и Ирак, но этот материал часто не обрабатывается, пока не произойдет какое-то событие, которое требует, чтобы эксперты проанализировали ранее собранные данные разведки.
По оценкам США, Сирия возобновила формирование, связанное с химическим оружием, существовавшее до подписания соглашения в 2013 году, согласно которому сирийское правительство обязалось отказаться от своих химических арсеналов, сообщает CNN. Кроме того, по некоторым признакам они получают помощь со стороны.
Напомним, в результате нападения с использованием химического оружия утром вторника, 4 апреля, погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии.
Как сообщал УНН, в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Отмечается, что от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.