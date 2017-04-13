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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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Американская разведка перехватила сообщения о химатаке в Сирии

Американская разведка перехватила сообщения о химатаке в Сирии

Киев  •  УНН

 • 18539 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Американское военное и разведывательное сообщество перехватило сообщение, в котором сирийские военные и химические эксперты говорили о подготовке к нападению с применением зарина в Идлибе на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на CNN.

Перехваченные данные были частью обзора разведывательной информации, которая проводилась в течение нескольких часов после нападения.

Американские официальные лица заявили, что они уверены, что президент Сирии Башар аль-Асад несет ответственность за нападение.

Как сообщает CNN, США заранее не знали о предстоящей атаке. США перехватывают огромный объем информации в таких районах, как Сирия и Ирак, но этот материал часто не обрабатывается, пока не произойдет какое-то событие, которое требует, чтобы эксперты проанализировали ранее собранные данные разведки.

По оценкам США, Сирия возобновила формирование, связанное с химическим оружием, существовавшее до подписания соглашения в 2013 году, согласно которому сирийское правительство обязалось отказаться от своих химических арсеналов, сообщает CNN. Кроме того, по некоторым признакам они получают помощь со стороны.

Напомним, в результате нападения с использованием химического оружия утром вторника, 4 апреля, погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии.

Как сообщал УНН, в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Отмечается, что от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.

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