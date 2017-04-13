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Американська розвідка перехопила повідомлення щодо хіматаки в Сирії

Американська розвідка перехопила повідомлення щодо хіматаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Американське військове і розвідувальне співтовариство перехопило повідомлення, у якому сирійські військові і хімічні експерти говорили про підготовку до нападу із застосуванням зарину в Ідлібі минулого тижня, передає УНН з посиланням на CNN.

Перехоплені дані були частиною огляду розвідувальної інформації, яка проводилась протягом декількох годин після нападу.

Американські офіційні особи заявили, що вони впевнені, що президент Сирії Башар аль-Асад несе відповідальність за напад.

Як повідомляє CNN, США заздалегідь не знали про майбутню атаку. США перехоплюють величезний обсяг інформації в таких районах, як Сирія та Ірак, але цей матеріал часто не обробляється, поки не відбудеться якась подія, яка вимагає, щоб експерти проаналізували раніше зібрані дані розвідки.

За оцінками США, Сирія відновила формування, пов'язане з хімічною зброєю, що існувало до підписання угоди в 2013 році, відповідно до якого сирійський уряд зобов'язався відмовитися від своїх хімічних арсеналів, повідомляє CNN. Крім того, за деякими ознаками вони отримують допомогу зі сторони.

Нагадаємо, внаслідок нападу з використанням хімічної зброї зранку вівторка, 4 квітня, загинули 72 людини. За даними свідків, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії.

Як повідомляв УНН, внаслідок хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 27 дітей. Зазначається, що від отруєння постраждали 546 осіб, серед яких також є діти.

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