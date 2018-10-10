Американская больница оштрафована на 13,6 тыс. долл. за небрежное обращение с медотходами

"Инспекторы обнаружили более тонны опасных отходов на территории медицинского центра. Некоторые помещения больницы были завалены отходами от пола до потолка. Это свидетельствует о небрежном обращении с отходами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что часть выявленных отходов была классифицирована как "легковоспламеняющиеся".

Среди прочего, медицинский центр Atlanta VA обслуживает порядка 145 тыс. военных. Отмечается, что рейтинг больницы после проверки инспекторов существенно упал.

Напомним, в марте на заброшенных складах в промзоне Запорожья обнаружили свалку медицинских отходов — там несколько месяцев хранился биоматериал вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов.

Всего на складе было четыре тонны хлама, среди находок — полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из медучреждений, работающих с возбудителями туберкулеза.

Одной из причин такого халатного обращения с медотходами могло послужить то, что зачастую больницы заключают договора о сотрудничестве с фирмами-посредниками, которые не имеют лицензии на обезвреживание опасных отходов, и вместо их обезвреживания складируют их где придется.

Как не раз уже отмечалось УНН, сфера обращения с опасными отходами в Украине – в критическом состоянии. За период действия моратория на проверки бизнеса на этом рынке появилось значительно количество фирм, которые утилизировали отходы только на бумаге.

И лишь с 2018 года правительство сняло запрет на проверки этой сферы, инициировав масштабные проверки. По данным природоохранного ведомства, во время проверок каждое восьмое предприятие не смогло подтвердить наличие базы и было лишено лицензии.