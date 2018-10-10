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Американська лікарня оштрафована на 13,6 тис. дол. за недбале поводження з медвідходами

Американська лікарня оштрафована на 13,6 тис. дол. за недбале поводження з медвідходами

Київ • УНН

 • 8765 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Американські інспектори оштрафували медичний центр Atlanta VA на 13,6 тис. дол. за недбале поводження з медичними відходами, передає УНН з посиланням на AJC.

"Інспектори виявили більше тонни небезпечних відходів на території медичного центру. Деякі приміщення лікарні були завалені відходами від підлоги до стелі. Це свідчить про недбале поводження з відходами", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що частина виявлених відходів була класифікована як "легкозаймисті".

Серед іншого, медичний центр Atlanta VA обслуговує близько 145 тис. військових. Відзначається, що рейтинг лікарні після перевірки інспекторів істотно впав.

Нагадаємо, в березні на занедбаних складах в промзоні Запоріжжя виявили звалище медичних відходів - там кілька місяців зберігався біоматеріал разом з бинтами, ампулами і зразками аналізів.

Всього на складі було чотири тонни непотребу, серед знахідок - півтори тонни біологічних відходів після операцій, зокрема, з медустанов, які працюють зі збудниками туберкульозу.

Однією з причин такого недбалого поводження з медвідходами могло послужити те, що найчастіше лікарні укладають договори про співпрацю з фірмами-посередниками, які не мають ліцензії на знешкодження небезпечних відходів, і замість їх знешкодження складають їх де доведеться.

Як не раз уже зазначалося УНН, сфера поводження з небезпечними відходами в Україні - в критичному стані. За період дії мораторію на перевірки бізнесу на цьому ринку з'явилося значно кількість фірм, які утилізували відходи тільки на папері.

І лише з 2018 року уряд зняв заборону на перевірки цієї сфери, ініціювавши масштабні перевірки. За даними природоохоронного відомства, під час перевірок кожна восьме підприємство не змогло підтвердити наявність бази і було позбавлене ліцензії.

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