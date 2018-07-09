Медичні відходи пологового будинку віддали на утилізацію фірмі-посереднику
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Київський міський пологовий будинок № 1 уклав договір про утилізацію медичних (клінічних) відходів із фірмою, яка не має ліцензії на відповідні послуги, передає УНН.
У поточному році столичний пологовий будинок оголосив тендер на закупівлю послуг із перевезення для подальшого знешкодження відходів категорії В (епідемічно небезпечні медичні відходи - голки, шприци, частини тіла, тканини, органи, - ред.)
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 15 лютого. Перемогу у тендері отримало ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни". Цінова пропозиція Товариства становила 63 тис. 750 грн, в той час як очікувана вартість тендеру становила 75 тис. грн.
Відповідно, Київський міський пологовий будинок № 1 уклав з переможцем договір про перевезення для подальшого знешкодження медичних відходів.
Однак, згідно із реєстром ліцензіатів Мінприроди, ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" має ліцензію лише на перевезення небезпечних відходів. Подальша доля небезпечних медичних відходів невідома.
Раніше експерти закликали уряд заборонити фірмам-посередникам брати участь в подібних тендерах. Але посередники і досі виграють торги, фактично відповідаючи лише за вивіз небезпечних відходів, а не за їх знешкодження.
Нагадаємо, у 2018 році Мінприроди розпочало перевірки спецкомпаній, які мають ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, кожна друга компанія позбавлена ліцензії через невідповідність технічної бази.