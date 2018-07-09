Медицинские отходы роддома отдали на утилизацию фирме-посреднику
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Киевский городской родильный дом № 1 заключил договор об утилизации медицинских (клинических) отходов с фирмой, не имеющей лицензии на соответствующие услуги, передает УНН.
В текущем году столичный роддом объявил тендер на закупку услуг по перевозке для дальнейшего обезвреживания отходов категории В (эпидемически опасные медицинские отходы - иглы, шприцы, части тела, ткани, органы, - ред.)
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 15 февраля. Победу в тендере получило ООО "Центр экобезопасности и гигиены". Ценовое предложение Общества составило 63 тыс. 750 грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера составила 75 тыс. грн.
Соответственно, Киевский городской роддом № 1 заключил с победителем договор о перевозке для дальнейшего обезвреживания медицинских отходов.
Однако, согласно реестру лицензиатов Минприроды, ООО "Центр экобезопасности и гигиены" имеет лицензию только на перевозку опасных отходов. Дальнейшая судьба опасных медицинских отходов неизвестна.
Ранее эксперты призвали правительство запретить фирмам-посредникам участвовать в подобных тендерах. Но посредники до сих пор выигрывают торги, фактически отвечая лишь за вывоз опасных отходов, а не за их обезвреживание.
Напомним, в 2018 году Минприроды начало проверки спецкомпаний, которые имеют лицензии на утилизацию опасных отходов. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, каждая вторая компания лишена лицензии из-за несоответствия технической базы.