Каждому восьмому спецпредприятию аннулировали лицензию на обращение с опасными отходами

Сообщается, что 30 июля министерство лишило права собирать, хранить и обрабатывать опасные отходы ООО "ВИА ОЙЛ". В тот же день Минприроды аннулировало лицензию на сбор и хранение опасных отходов ООО "ВИВА-ОЙЛ", ООО "ЭКО-ТРЕЙД", ООО "ЗАБУДОВНИК КР" и ООО "Новомосковский завод металлов и сплавов".

Также с 30 июля текущего года ООО "Екомир-17" лишено права обезвреживать опасные отходы.

В начале проверки в Украине насчитывалось 249 лицензиатов. В этом году Минприроды запланировало проверить 130 спецпредприятий, 32 уже лишены лицензий.