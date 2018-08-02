Кожному восьмому спецпідприємству анулювали ліцензію на поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Наприкінці липня цього року Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами шістьом підприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що 30 липня міністерство позбавило права збирати, зберігати та обробляти небезпечні відходи ТОВ "ВІА-ОЙЛ". Того ж дня Мінприроди анулювало ліцензію на збирання та зберігання небезпечних відходів ТОВ "ВІВА-ОЙЛ", ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД", ТОВ "ЗАБУДОВНИК КР" та ТОВ "Новомосковський завод металів та сплавів".
Також з 30 липня поточного року ТОВ "Екомир-17" позбавлене права знешкоджувати небезпечні відходи.
На початку перевірки в Україні налічувалося 249 ліцензіатів. Цього року Мінприроди запланувало перевірити 130 спецпідприємств, 32 уже позбавлено ліцензій.