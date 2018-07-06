Американка поделилась планами на миллионный выигрыш в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Жительница американского города Уэйн выиграла 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на издание 4-traders.
Имя победительницы — Кэрол Халлеран. Билет обошелся ей всего в 2 доллара. Интересно, что перед женщиной стоял выбор: получать по 1000 долларов каждую неделю на протяжении всей жизни, либо же взять единоразовую выплату в размере 1 млн долл. В итоге счастливица выбрала второй вариант.
Американка призналась, что нечасто покупает лотерейные билеты. До победы в 1 млн долл., ее максимальный выигрыш составлял 11 долларов.
Победительница также обмолвилась, что имеет планы на денежный приз.
“Наша семья приняла решение отложить деньги, еще успеем потратить выигрыш в недалеком будущем”, — заявила она.
Напомним, что 29 июня 2018 года в обычном киевском киоске “Державні лотереї” на Оноре де Бальзака, 70 была сделана выигрышная ставка в лотерее “Мегалот”, благодаря которой счастливчик сорвал 1 млн грн.