Американка поделилась планами на миллионный выигрыш в лотерею

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 68744 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108856 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129993 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173045 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154458 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141910 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184331 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Американка поделилась планами на миллионный выигрыш в лотерею

Американка поделилась планами на миллионный выигрыш в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Жительница американского города Уэйн выиграла 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на издание 4-traders.

Имя победительницы — Кэрол Халлеран. Билет обошелся ей всего в 2 доллара. Интересно, что перед женщиной стоял выбор: получать по 1000 долларов каждую неделю на протяжении всей жизни, либо же взять единоразовую выплату в размере 1 млн долл. В итоге счастливица выбрала второй вариант.

Американка призналась, что нечасто покупает лотерейные билеты. До победы в 1 млн долл., ее максимальный выигрыш составлял 11 долларов.

Победительница также обмолвилась, что имеет планы на денежный приз.

“Наша семья приняла решение отложить деньги, еще успеем потратить выигрыш в недалеком будущем”, — заявила она.

Напомним, что 29 июня 2018 года в обычном киевском киоске “Державні лотереї” на Оноре де Бальзака, 70 была сделана выигрышная ставка в лотерее “Мегалот”, благодаря которой счастливчик сорвал 1 млн грн.

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