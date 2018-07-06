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Американка поділилася планами на мільйонний виграш в лотерею

Київ • УНН

 • 7413 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Мешканка американського міста Уейн виграла 1 млн дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на видання 4-traders.

Ім'я переможниці - Керол Халлеран. Квиток обійшовся їй всього в 2 долари. Цікаво, що перед жінкою стояв вибір: отримувати по 1000 доларів щотижня протягом усього життя, або ж взяти одноразову виплату в розмірі 1 млн дол. У підсумку щасливиця вибрала другий варіант.

Американка зізналася, що нечасто купує лотерейні квитки. До перемоги в 1 млн дол., її максимальний виграш становив 11 доларів.

Переможниця також обмовилася, що має плани на грошовий приз.

"Наша сім'я прийняла рішення відкласти гроші, ще встигнемо витратити виграш в недалекому майбутньому", - заявила вона.

Нагадаємо, що 29 червня 2018 року в звичайному київському кіоску "Державні лотереї" на Оноре де Бальзака, 70 була зроблена виграшна ставка в лотереї "Мегалот", завдяки якій щасливчик зірвав 1 млн грн.

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